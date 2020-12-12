YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

VAN HABERLERİ  | 12.12.2020 09:49 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu PKK terör örgütüne ait 2 adet tüp ile EYP düzeneği imha edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Çatak ilçesi kırsalında 11 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildi.

Van’da terör operasyonu

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu PKK terör örgütüne ait 2 adet tüp ile EYP düzeneği imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Çatak ilçesi kırsalında 11 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp ele geçirilmiş. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:08
Öğle
12:05
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.