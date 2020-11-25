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Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 25.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Van'da terör operasyonunda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yeleğin içinde, keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi.

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