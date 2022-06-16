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Van'da terör örgütü propagandası yapan kişi gözaltına alındı

16.06.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı

Van'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı, gözaltı işlemini engellemeye çalışan bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da Atatürk Sanat Galerisi bahçesindeki Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen konser etkinliğine katılanların dağıldığı sırada, üzerinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı basılı tişört bulunan bir kişi terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Şüpheli, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu sırada, gözaltı işlemini engellemeye çalışan bir kişi hakkında da "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Terör örgütü propagandası yapan şüphelinin daha önceden "hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunduğu bildirildi.

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