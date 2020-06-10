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Van'da teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 10.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

Van'da teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilogram C4 plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek ele geçirildi.

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