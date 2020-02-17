YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 17.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.

Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciş Olumsuz hava Öğrenci tipi Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Van Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Vanlı Velilerden Okul Tepkisi

Vanlı Velilerden Okul Tepkisi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.