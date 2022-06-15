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Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

15.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 9-15 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,17 gram eroin, 5,56 gram sentetik uyuşturucu, 16,15 gram esrar ve 6 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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