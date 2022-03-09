YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

09.03.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 3-9 Mart’ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,26 gram eroin, 455,48 gram sentetik uyuşturucu, 376,72 Afyon sakızı, 26,8 esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 14 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
Anahtar Kelimeler:
polis Van

Van Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:22
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Zeynep Öner Eczanesi
Edremit
Asya Eczanesi
Tusba
Öz Yaşam Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Banyonun ortasında gördü! Oyuncak zannetti ama...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.