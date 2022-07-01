YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısına ulaşıldı

Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısına ulaşıldı

01.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede yapılan yüzey araştırmaları sırasında kaleye giden antik yol, sarnıç ile çok sayıda seramik parça tespit edildi - YYÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu: - "İlk kez bu yükseklikte bir kalenin inşasıyla karşılaşıyoruz. Şu ana kadar bulduğumuz en önemli kale diyebilirim"

MESUT VAROL - Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 rakımlı dağda Urartulularda yönetici sınıfın kullandığı değerlendirilen kale kalıntısı tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'ni başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örmeli Mahallesi'ne giden kazı ekibi, 3 bin 300 rakımlı Kara Dağ'a tırmandı.

Profesyonel dağcı Mustafa Bingöl'ün rehberliğinde yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan arkeolog, antropolog, sanat tarihçilerinden oluşan 10 kişilik ekip, bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında Urartular dönemine ait antik yol ve yeni bir kale kalıntısı tespit etti.

Kaya ve kum taşlarından yapılan yaklaşık bir kilometrelik antik yol ile 70 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kale kalıntısında 7 metre çapında büyük sarnıç, surlar ve çok sayıda seramik kalıntıları da bulundu.

Urartu yönetici kesiminin kullandığı değerlendirilen kalenin Demir Çağ'da da farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı belirlendi.

- "İlk kez bu yükseklikte bir kaleyle karşılaşıyoruz"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, Urartuların başkent olarak belirlediği Van'da her yıl farklı buluntularla karşılaştıklarını anlattı.

Yüzey araştırmalarında ilk kez bu yükseklikte bir kale buluntusuyla karşılaşılmasının heyecan verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tırmanış esnasında ilk olarak kaleye çıkan bir antik yolla karşılaştık. Antik yol heyecan verici. Yaklaşık 3 metre genişliğinde, bir kilometre uzunluğunda bir antik yoldan geçerek zirveye ulaşılıyor. 3 bin 300 metrede Urartuların muazzam bir kale inşa ettiklerini görüyoruz. Bu kalenin Urartulardan sonraki dönemlerde de kullandığını tespit ettik." diye konuştu.

Kalede başta Urartular olmak üzere farklı medeniyetlere ait seramik buluntularıyla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yaz aylarında su ihtiyacının karşılanması için ana kayaya açılmış bir sarnıç var. Ortaçağ'da horasan harcıyla yeniden örülmüş. Üzerinde Urartuların klasik özelliklerini taşıyan izler var. Surları oluşturmak için ana kayayı kestiklerini gözlemledik. Alanda Urartu, Demir ve Orta Çağ dönemlerine ait çok sayıda seramik buluntularıyla karşılaştık. Kale dört tarafı uçurum olan bir zirvede. Burayı fethetmek adeta imkansız. Burası yönetim merkezi. Yönetici kesim burada yaşıyordu. Hemen alt kısımda da yönetim merkezine hizmet edenlerin yaşadığı bölümler yer alıyor. 30 yıldan beri arazide araştırma yapıyoruz. Urartu bizi hep şaşırttı, bugün yine şaşırttı. İlk kez bu yükseklikte bir kaleyle karşılaşıyoruz. Şu ana kadar bulduğumuz en önemli kale diyebilirim."

- "Mükemmel bir kaleyle karşılaştık"

Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Selin Karatekin ise "Mükemmel bir kaleyle karşılaştık. Bizim için güzel bir keşif oldu. Kalede kullanılan kum taşlarının başka bir yerden getirildiğini gözlemledik. Çok sayıda farklı türden seramik var. Gerçekten de heyecan verici." dedi.

Profesyonel dağcı Mustafa Bingöl de "4 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Bilim insanlarıyla bu heyecana şahitlik ettik. Çok farklı ve güzel bir duygu. Biz de oldukça heyecanlandık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldıVan Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı
Bartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezasıBartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybettiBursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:39
Öğle
12:15
İkindi
16:10
Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Edremit
Asya Eczanesi
Tusba
Derman Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.