Van'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin ölüm nedeni araştırılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden uzmanlar, balık ölümlerinin yaşandığı Bendimahi Çayı'nda inceleme yaptı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sırasında yaşanan ölümlerin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Derede farklı balık türlerinin de yaşadığını ifade eden Atıcı, şunları kaydetti:

"İnci kefali dışındaki diğer canlılarda herhangi bir ölüm gözlemleyemedik. Bu da bize suda bir kimyasal etki olmadığını gösteriyor. İnci kefallerinden büyük bireylerin yaşlarının ilerledikçe düşen kondisyonlarına bağlı olarak ölümlerin gerçekleştiğine kanaat getirdik. Sularla ilgili gerekli numuneler alındı, laboratuvarda gerekli analizleri yapılacak."

