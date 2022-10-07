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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 zanlı yakalandı

07.10.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 zanlı yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,37 gram eroin, 25,43 gram sentetik uyuşturucu, 8,19 gram esrar ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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polis Van uyuşturucu torbacı

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