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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

08.09.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 2-8 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 330 gram afyon sakızı, 160,24 gram esrar, 60,32 gram sentetik uyuşturucu, 13,5 gram sentetik kannobinoid, 9,54 gram eroin, 13 ecstasy ve 112 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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Ipekyolu
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