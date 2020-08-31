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Van’da uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı

VAN HABERLERİ  | 31.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Van’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalarak İstiklal Marşı okundu.Van’da, uzaktan eğitim modelinin başlaması dolayısıyla Tuşba ilçesindeki Koç İlk ve Ortaokulunda tören düzenlendi.

Van’da uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı

Van’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalarak İstiklal Marşı okundu.
Van’da, uzaktan eğitim modelinin başlaması dolayısıyla Tuşba ilçesindeki Koç İlk ve Ortaokulunda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır Bedevioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Nesih Tunçay ve öğretmenlerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00’da başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, uzaktan eğitim modeli açılış töreni sonrası öğretmenlerle bir araya gelerek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin aynı anda tüm okullarda çaldığını söyledi. 21 Eylül itibariyle uzaktan eğitim sonrası okulların inşallah yeniden öğrencilerle şenleneceğini belirten Tevke, okullardaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Öğretmenlerle buluşmasında uzaktan eğitim modeline değinen Tevke, “Sizlerin bu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinize birçok farklı yollarla ulaşarak geçen dönemin telafisini eksiksiz tamamlayacağınızdan şüphem yoktur. Öğretmenlik mesleğinin fedakarlık olduğunu bir kez daha halkımıza göstereceğinizden eminim. Sizler ve öğrenciler için okullarımızın tüm hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yeniden özlem duyduğumuz günlere kavuşuruz” dedi.

Van’da uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı

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