Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu

Cumhuriyet Caddesi'nde daha önce kurulan bağış tırına gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Van Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görevli Dr. İskender Suphani, AA muhabirine, merkezlerine yüzlerce kişinin kan bağışında bulunmak için geldiğini söyledi.

Stok sıkıntılarının bulunmadığını belirten Suphani, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kan verme merkezlerimizde yoğunluk oluşturdu. Çevre ilçelerden de gelenler var. Bağış için yoğun talep oldu. Günlük kan bağışlarımız devam ediyor. Kan bağışında devamlılık önemlidir. Her şeye hazırlıklı olabilmemiz adına tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz."

Vatandaşlardan Tuana İrem Yıldız ise kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirterek, "Depremi daha önce biz de yaşadık. Onları çok iyi anlıyoruz. Çok üzgünüz. Depremzedelere yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden şu an kan bağışında bulunmak geliyor. Allah yardımcIarı olsun." diye konuştu.

Diş hekimi Hakan Türk de deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini bildirerek, "Çok üzgünüz. Milletçe birbirimize ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Kan bağışında bulunarak destek olmaya çalışıyorum. Depremi yaşayan herkese Allah yardım etsin. Yaraların en kısa sürede sarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf Murat Dinli, "Üzüntümüz çok. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Aynı sıkıntıyı biz de yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Kan bağışında bulunarak destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir faydamız olur." dedi.

