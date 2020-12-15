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Van’da vektörle mücadele toplantısı yapıldı

VAN HABERLERİ  | 15.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı yapıldı.Van Büyükşehir Belediyesinin 2021 vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi başkanlığında yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı yapıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinin 2021 vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi başkanlığında yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin yetkilileri katıldı.
Toplantıda yaz aylarında vatandaşların sağlığına etki eden sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin şekilde mücadele edilmesi kararı alındı. Kurul toplantısında, vektörlerle etkin mücadelede bütün kurumların üstüne düşen sorumluluklarla hareket edeceği kararı verilirken ilaçlama çalışmalarına mart ayında başlanacağı belirtildi.

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