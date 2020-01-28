Van’da yaban hayvanlarına yem desteği

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler, Erciş-Çelebibağı sulak alanın da Erciş Avcılar Derneği Başkanlığı üyeleri ile birlikte yaban hayvanları için yem takviyesi yaptılar. Muradiye ilçesinde yem bırakma ve koruma-kontrol çalışmalarımız devam eden ekipler, diğer taraftan da Gevaş’ın Altınsaç ile İnköyü bölgesinde yaban hayvanlara yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarında devam eden ekipler, Erçek bölgesi, Özalp ve ilin en soğuk bölgesi olan Çaldıran ilçesi ile ördeklerin beslenebileceği tek tatlı su kaynağına yem bıraktılar.

