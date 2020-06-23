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Van’da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 23.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş, İpekyolu ev Tuşba ilçelerinde da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Genç Sığırcık, 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga tedavi altına alındı.Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Genç Sığırcık ile İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’ın Gevaş, İpekyolu ev Tuşba ilçelerinde da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Genç Sığırcık, 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga tedavi altına alındı.
Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Genç Sığırcık ile İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Kaya Güvercini ve 2 Küçük Karga, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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