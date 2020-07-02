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Van’da, yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 23:01 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.Van’ın Saray, Çaldıran, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.
Van’ın Saray, Çaldıran, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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