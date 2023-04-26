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Van'da yılbaşından bu yana 36 bin 409 düzensiz göçmenin girişi engellendi

26.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yılbaşından bu yana 36 bin 409 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 193 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, sınırda düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçmen kaçakçıları tarafından kendi reklamlarını yapmak amacıyla çekilen ve Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden servis edilen görüntülerin aksine sınırlarımız tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. Sınırlarımızda alınan en üst düzey tedbirler sayesinde güvenlik birimlerimizce son bir haftada 795, yılbaşından bu yana ise 36 bin 409 düzensiz göçmenin Van üzerinden ülkemize girişi engellenmiştir."

Sınırdaki göç baskısının da alınan tedbirler sayesinde büyük oranda azaldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında engelleme sayısında yüzde 13 oranında azalma görülmüştür. 2023 yılının başından bu yana yapılan operasyonlarda 2 bin 33 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 601 kişi yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılan 193 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buna ilave olarak yılbaşından bu yana göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 195 araca da el konulmuştur. Tüm bunlarla birlikte yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri aralıksız devam etmektedir. Etkili sınır tedbirleri ve sınır dışı mekanizmasının getirdiği caydırıcılıkla birlikte engelleme sayısının yanı sıra yakalama sayısı da yüzde 71 azalmıştır. Düzensiz göçle mücadelemiz ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

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