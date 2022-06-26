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Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

26.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürüdeki onlarca koyun telef oldu

Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çoban yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu.

Sabaha karşı ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi kırsalında koyunları otlatan çoban Sadık Armutçu ve sürüsüne yıldırım isabet etti.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinden alınarak ambulansla hastaneye sevk edilen Armutçu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırımın isabet ettiği çok sayıda koyun da telef oldu.

Van'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı

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