Van'da yoldan çıkan servis minibüsündeki öğretmen yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde servis minibüsünün yoldan çıkması sonucu bir öğretmen yaralandı.

Şemsettin Mahallesi'nde öğretmenleri taşıyan Osman Öztürk idaresindeki 65 AAE 095 plakalı minibüs, buzlanmanın olduğu bölgede yoldan çıktı.

Kazada hafif yaralanan bir öğretmen, itfaiye ekiplerince sıkıştığı minibüsten çıkarılarak ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye karla mücadele ekipleri, minibüsü saplandığı yerden çıkardı.



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