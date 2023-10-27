YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'daki camilerde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

Van'daki camilerde Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

27.10.2023 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için "Gazze için hayır yarışı" programı düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerince hazırlanan yemek ve çeşitli ürünler, cami önünde kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Gelirlerin Gazze'ye gönderileceği programda gazetecilere açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Filistin'de ciddi bir dramın yaşandığını söyledi.

Gazze'de zulmün her türlüsünün işlendiğini belirten Şık, "Gazze'ye elimiz ulaşmıyor. Devletimiz en üst perdeden her türlü desteği sağlıyor ama biz de millet ve ümmet olarak bu acıyı hissettiğimizi, onlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlattık. Bunun yanında bir Gazze, Filistin bilinci inşa etmeye çalışıyoruz. Van bu konuda çok iyi. Büyük bir ilgi ve hassasiyet söz konusu." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Van cami yardım

Van Namaz Vakitleri 28 Ekim Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
11:55
İkindi
14:52
Akşam
17:20
Yatsı
18:37

Van Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Cumartesi

Büyük eczanesi
Gevas
Selçuk eczanesi
Catak
Tekbir eczanesi
Ercis
Onur eczanesi
Caldiran
Yuva eczanesi
Muradiye
Darüşşifa eczanesi
Edremit
Mehmet eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.