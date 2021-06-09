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Van'daki depremzedeler örnek konutları beğendi

09.06.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki depremzedeler örnek konutları beğendi

İran'da 23 Şubat 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak konutların örnekleri tamamlandı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, evleri ve ahırları zarar gören mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sınır hattındaki Örenburç, Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı depremin ardından yapılan yardımlarla yaraları sarılan depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Saray ilçesindeki Örenburç ile Başkale ilçesindeki Özpınar mahallelerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için yapılacak evlerin örneklerinin inşaatı tamamlandı.

Biten daireleri gezen depremzedeler, çok beğendikleri dairelerde en kısa sürede oturabilmenin hayalini kurmaya başladı.

Depremde evi ağır hasar gören Özpınar Mahallesi sakinlerinden Sefer Arslan, örnek evi çok beğendiklerini söyledi.

Evlerin biran önce yapılmasını beklediklerini dile getiren Arslan, "Örnek daireyi gezdik, her anlamda çok güzel yapılmış. Şehir merkezindeki dairelerden hiçbir farkı yok. Sadece devlet büyüklerimizden biraz indirim talep ediyoruz. Herkes de ev yapmak istiyor." dedi.

Yeni evlerinde oturmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Mehmet Şirin Arslan ise "Nüfusumuz kalabalık biraz bize küçük gelebilir ama her şeyi ile çok güzel yapılmış. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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