Van'daki marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı sıkı denetimler sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, marketlerde stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde yağ ve temel gıda ürünleriyle ilgili yapılan spekülatif paylaşımlar nedeniyle piyasada oluşan stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda ekipler, Alo 153 Zabıta Şikayet Hattı'na gelen ihbarları da değerlendirerek market ve depolarda anlık denetimler yapıyor.

Son bir haftadır yapılan denetimlerde, ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, stokçuluk ve fiyat artışı yaptığı tespit edilen çok sayıda markete ceza kesti.

Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle sürekli olarak denetim yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Ergenç, "Piyasada oluşan talep nedeniyle fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz. Vatandaşlar, 7/24 bizleri arayabilirler. Özellikle bu süreçte duyarlı davranan market sahiplerine de teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Market işletmecisi Kıyasettin Avcı da ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayarak denetimlerden memnun olduklarını aktardı.

