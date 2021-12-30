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Van'daki Saint Stefanos Kilisesi turizme kazandırılacak

30.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki Saint Stefanos Kilisesi turizme kazandırılacak

Van'ın Muradiye Belediyesi, 17. yüzyılda inşa edilen Saint Stefanos Kilisesi'ne ziyaretçilerin daha rahat gidebilmesi için yol çalışması başlattı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın girişimleri sonucu ilçede bulunan kilisenin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kiliseye ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için yol çalışmalarının başlatıldığı bölgede Van Müze Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Top, bölgede uzun süredir tarihi yapılarla ilgili araştırma ve incelemeler yaptığını söyledi.

Muradiye ilçesindeki kilisenin hem tarihsel geçmişiyle hem de üzerinde barındırdığı mimari özelikleriyle öne çıktığını ifade eden Top, şöyle konuştu:

"Bu yapıların bazıları günümüze kadar gelebilmiş bazıları da yok olmuş. Bu anlamda hem içindeki hem de dış yapısındaki mimari özelikleriyle kilisenin ayakta kalabilmesi dikkat çekici. Bu, kilisenin inanç ve kültür turizmine kazandırılabilir bir yapı olduğunu bize gösteriyor. Muradiye Belediyesi'nin buraya bir yol çalışması yapacağını öğrendik. Ulaşımda biraz daha kolaylık sağlanırsa bu bölge turizme katkı sağlar."

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay ise Van Müze Müdürlüğü ekiplerince kilisede inceleme yapıldığını belirtti.

Tarihi öneme sahip kilisenin doğa şartları ve duyarsız insanlar nedeniyle tahribata uğradığını dile getiren Aslanbay, "Kaymakamlığımız tarihi kilisenin yok olamaması, turizme kazandırılması ve restorasyon işlemleri için gereken çalışmaları başlattı. Biz de ilk etapta kilise için yol çalışmasına başladık. Ziyaretçilerimiz artık daha rahat kiliseye gidebilecek." dedi.

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