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Van'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

11.07.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde ot biçme nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sırmalı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi de olay yerinde çağrılan ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma mahallede, polis ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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