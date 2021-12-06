Van'daki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9, "terör örgütü PKK/KCK propagandası" suçundan da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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