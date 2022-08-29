Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı.

