YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

29.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi"10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi
Bandırmaspor-Göztepe maçının ardındanBandırmaspor-Göztepe maçının ardından
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktıDenizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
fetö pkk Van operasyon terör örgütü

Van Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:26
Öğle
12:13
İkindi
15:53
Akşam
18:49
Yatsı
20:10

Van Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Van Eczanesi
Ipekyolu
Onay Eczanesi
Ipekyolu
Engın Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Zambak Eczanesi
Tusba
Kaya Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.