Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının geçen ay en fazla arttığı 14 ilden biri olan Van'da, alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar sayesinde vaka artış hızı kontrol altına alındı.

Yürütülen özverili çalışmalar sonucu geçen aya oranla vaka sayısının büyük oranda azaldığı kentte, alınan önlemlere rağmen karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 170 kişi, kentteki yurtlara yerleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 50 civarında olduğunu ve bir haftadır bu civarda seyrettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na kadar kentte süreci iyi atlattıklarını, bayramın ardından ise vaka sayısının hızla arttığını anlatan Bilmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Van'da yapılan koordinasyon toplantısında yeni tedbirlerin alındığını belirtti.

- "Entübe yoğun bakım sayımızda yüzde 50 azalma oldu"

Kentte bulaşı kaynağının daha çok cenazeler, düğünler, toplu etkinlikler ve acil servislerin önündeki yığılmalar olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti: