Van'daki yağışlar tarım arazilerine bereket katacak

EMRE ILIKAN - Van'da bu yıl etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı oluşan kuraklıktan etkilenen baraj ve göletlerin yanı sıra tarım arazileri için de umut oldu.

Van Gölü havzası ve çevresinde sıcaklığın artmasıyla yaşanan aşırı buharlaşma, su kaynaklarındaki seviyenin düşmesine, tarım arazilerindeki verimin azalmasına yol açtı. Önceki yıllara oranla artan yağışlar, kurumaya yüz tutan yer altı ve yer üstü su kaynaklarını canlandırması, tarım arazilerindeki verimi de artırmasına yönelik beklentileri artırdı.

Sonbaharda ekimi yapılan ve kış boyunca metrelerce kar örtüsünün altında koruma altında kalan buğday, çavdar, arpa gibi ürünlerin rekoltesinde bu yıl artışın yaşanması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hayvanların yaz boyunca otlatıldığı mera ve yaylalardaki ot miktarının ve çeşitliliğinin ise ihtiyacı karşılayacak düzeye ulaşacağı öngörülüyor.

- "Tarım ve hayvancılıktan istenilen verim alınamadı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine, küresel ısınmadan dolayı birçok ülkenin son dönemlerin en kurak yılını yaşadığını söyledi.

Van Gölü havzası ve çevresinde hem bitkisel hem de hayvansal üretimin de bu durumdan etkilediğini belirten Tunçtürk, "Uzun yılların iklim verilerine baktığımızda ekolojik olarak geçen yıl oldukça kötü geçti. Beklediğimiz yağışları alamadık. Mera ve çayırlar kuraklıktan dolayı yeterince gelişemedi. Hayvanlar erken zamanda meraya çıkarıldı. Aşırı ve zamansız otlatmanın yanında yağışların yetersizliğinden dolayı bitkiler yeterince büyüyemedi. Bu yüzden hayvanlar erken dönemde ahırlara alındı ve stoklanan yem zamanından önce tükendi. Sıcaklığın beklenenden 1-2 derece daha yüksek olmasından dolayı tarım ve hayvancılıkta istenilen verim alınamadı." diye konuştu.

Yağışların yer altı sularına önemli katkı sağladığını aktaran Tunçtürk, bu yağışlarla Van Gölü'nün, barajların, derelerin ve göletlerin istenilen seviyeye yükselmeye başlamasını beklediklerini kaydetti.

- "Üretimde artış bekliyoruz"

Son aylarda kent genelinde görülen yağışların tarım ve hayvancılık yapanları sevindirdiğini dile getiren Tunçtürk, şöyle konuştu:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son 3-4 aylık yağış verilerini değerlendirdik. Van Gölü havzası büyük bir havza. Çevresi dağlarla çevrili. Yer yer değişmekle birlikte yüzde 10 ila 40 yağış artışı var. Bunu olumlu görüyoruz. Gölün etrafında gezdiğimizde Artos ve Süphan dağlarının eteklerinde 2 metreyi bulan kar kalınlığını gözlemledik. Kar eridiğinde göletlerin ve barajların su seviyesi yükselecek. Bölgede buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi bitkiler sonbaharda ekiliyor. Bu bitkiler gerçek yapraklarını oluşturduktan sonra kışa giriyorlar. Bitkilerin kış soğuklarından zarar görmemesi için kalın bir kar örtüsünün altında olmaları gerekiyor. Kar aynı zamanda ilkbaharda bu bitkiler için su kaynağı. Son aylarda gerçekleşen yoğun karla birlikte ilkbahar yağışlarının da beklenen seviyede olması, bu yıl üretimde artışın yaşanmasını sağlayacak."

- "30 milyon lira destek verdik"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise kentte geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının çiftçi ve besicileri sevindirdiğini belirtti.

Yağışların tarım ve hayvancılığa büyük katkısının olduğunu vurgulayan Görentaş, "Geçen yıl yaşanan kuraklık çiftçileri olumsuz etkiledi. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın aracılığıyla kuraklıktan etkilenenlerin yanında oldu. Çiftçilerimize 'kuraklık desteği' adı altında 30 milyon lira ödeme yaptık. Bölgemiz kış aylarında çok fazla yağış aldı. İlkbaharda da bu yağışlar devam ederse tarım alanlarından yüksek verim elde etmeyi bekliyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de kuraklıktan etkilenenlere dekar başına 100 liradan başlayarak ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

