YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

19.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

Fuzulev, otomobil ya da ev almak isteyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) üyelerine yüzde 20 ekstra indirim yapacak.Fuzulev Van Şubesi Müdürü Samet Coşkuner, VANESOB Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti.

Fuzulev, otomobil ya da ev almak isteyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) üyelerine yüzde 20 ekstra indirim yapacak.
Fuzulev Van Şubesi Müdürü Samet Coşkuner, VANESOB Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti. FUZULEV ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) arasında protokol imzalandı. Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Akalın’ın da hazır bulunduğu ziyarette imzalanan protokole göre, VANESOB üyesi esnafa ev veya otomobil alımında yüzde 20 ekstra indirim yapılacak. Esnaf ve sanatkarlar, sicil belgesi ile Fuzulev Van Şubesine müracaat edebilecek.
Her zaman esnaf ve sanatkarlara yeni imkanlar sunmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen VANESOB Başkanı Berge, “Ahilikten gelen kültürümüz gereği esnaf ve sanatkarımız ile dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile diyalog içerisindeyiz. Fuzulev ile yaptığımız protokol ile ev veya otomobil almak isteyen esnaf ve sanatkarımıza ekstra indirim sağlanacak. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Faizsiz ev ve otomobil alma sisteminde 1992’den beri var olduklarını söyleyen Fuzulev Van Şubesi Müdürü Samet Coşkuner, “Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da sektörel sorumluluğumuzun farkındayız. VANESOB ile imzaladığımız protokol ile ev ya da otomobil sahibi olmak isteyen esnaf ve sanatkarlara yüzde 20 ekstra indirim sağlayacağız” şeklinde konuştu.

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Van Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.