VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

Fuzulev, otomobil ya da ev almak isteyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) üyelerine yüzde 20 ekstra indirim yapacak.

Fuzulev Van Şubesi Müdürü Samet Coşkuner, VANESOB Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti. FUZULEV ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) arasında protokol imzalandı. Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Kenan Akalın’ın da hazır bulunduğu ziyarette imzalanan protokole göre, VANESOB üyesi esnafa ev veya otomobil alımında yüzde 20 ekstra indirim yapılacak. Esnaf ve sanatkarlar, sicil belgesi ile Fuzulev Van Şubesine müracaat edebilecek.

Her zaman esnaf ve sanatkarlara yeni imkanlar sunmak için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen VANESOB Başkanı Berge, “Ahilikten gelen kültürümüz gereği esnaf ve sanatkarımız ile dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile diyalog içerisindeyiz. Fuzulev ile yaptığımız protokol ile ev veya otomobil almak isteyen esnaf ve sanatkarımıza ekstra indirim sağlanacak. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Faizsiz ev ve otomobil alma sisteminde 1992’den beri var olduklarını söyleyen Fuzulev Van Şubesi Müdürü Samet Coşkuner, “Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da sektörel sorumluluğumuzun farkındayız. VANESOB ile imzaladığımız protokol ile ev ya da otomobil sahibi olmak isteyen esnaf ve sanatkarlara yüzde 20 ekstra indirim sağlayacağız” şeklinde konuştu.



