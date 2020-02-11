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Vanessa Bryant'tan yürek burkan Kobe ve Gigi paylaşımı

NBA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin ölümüyle ilgili yürek burkan bir Instagram paylaşımı yaptı. Vanessa paylaşımında "Kobe'nin gidişini sindirmeye çalışıyorum ama vücudum Gigi'imin bana asla geri dönmeyeceğini kabul etmeyi reddettmiş durumda. Bu, yanlış geliyor. Neden küçük bebeğim bu fırsata sahip değilken, ben başka bir güne uyanabilmeliyim ki? Çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

Vanessa Bryant'tan yürek burkan Kobe ve Gigi paylaşımı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını alan trajik helikopter kazasından bu yana yaklaşık üç hafta geçti, ancak acı tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Hem evgi dolu bir kocayı hem de kızını ölümcül bir kazada kaybeden 37 yaşındaki Vanessa, yakın zamanda gerçekleşen bu ölümlerin gerçekliği ile mücadele etmeye devam ettiğini itiraf etti.

"GIGI BU FIRSATA SAHİP DEĞİLKEN, NEDEN BEN BAŞKA BİR GÜNE UYANABİLMELİYİM Kİ?"

Instagram sayfasında paylaştığı yazıda Vanessa, trajediyle başa çıkmanın zorluklarını açıkladı, ancak diğer üç kızı - Natalia, Bianka ve Capri için bir arada kalması gerektiğini şu sözlerle kabul etti:

"Duygularımı kelimelere dökme konusunda isteksizdim. Beynim hem Kobe'nin hem de Gigi'nin gittiğini kabul etmeyi reddediyor. İkisini de aynı anda işleyemiyorum. Kobe'nin gidişini sindirmeye çalışıyorum ama vücudum Gigi'imin bana asla geri dönmeyeceğini kabul etmeyi reddettmiş durumda. Bu, yanlış geliyor. Neden küçük bebeğim bu fırsata sahip değilken, ben başka bir güne uyanabilmeliyim ki? Çok kızgınım. Daha yaşayacak çok hayatı vardı. Şimdi üç kızım için güçlü ve burada olmam gerektiğini fark ettim. Kobe ve Gigi ile olmadığım için kızgınım, ama Natalia, Bianka ve Capri ile burada olduğum için minnettarım. Hissettiğimin normal olduğunu biliyorum, bu yas sürecinin bir parçası... Sadece böyle bir kayıp yaşayan başka biri olması durumunda, bunu paylaşmak istedim. Tanrım, keşke burada olsaydılar ve bu kabus sona erseydi. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanları için dua ediyorum. Lütfen sizler de herkes için dua etmeye devam edin."

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Anahtar Kelimeler:
Vanessa Bryant kobe bryant Gigi Bryant

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