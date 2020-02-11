Vanessa Bryant'tan yürek burkan Kobe ve Gigi paylaşımı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını alan trajik helikopter kazasından bu yana yaklaşık üç hafta geçti, ancak acı tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor.
Hem evgi dolu bir kocayı hem de kızını ölümcül bir kazada kaybeden 37 yaşındaki Vanessa, yakın zamanda gerçekleşen bu ölümlerin gerçekliği ile mücadele etmeye devam ettiğini itiraf etti.
Instagram sayfasında paylaştığı yazıda Vanessa, trajediyle başa çıkmanın zorluklarını açıkladı, ancak diğer üç kızı - Natalia, Bianka ve Capri için bir arada kalması gerektiğini şu sözlerle kabul etti:
"Duygularımı kelimelere dökme konusunda isteksizdim. Beynim hem Kobe'nin hem de Gigi'nin gittiğini kabul etmeyi reddediyor. İkisini de aynı anda işleyemiyorum. Kobe'nin gidişini sindirmeye çalışıyorum ama vücudum Gigi'imin bana asla geri dönmeyeceğini kabul etmeyi reddettmiş durumda. Bu, yanlış geliyor. Neden küçük bebeğim bu fırsata sahip değilken, ben başka bir güne uyanabilmeliyim ki? Çok kızgınım. Daha yaşayacak çok hayatı vardı. Şimdi üç kızım için güçlü ve burada olmam gerektiğini fark ettim. Kobe ve Gigi ile olmadığım için kızgınım, ama Natalia, Bianka ve Capri ile burada olduğum için minnettarım. Hissettiğimin normal olduğunu biliyorum, bu yas sürecinin bir parçası... Sadece böyle bir kayıp yaşayan başka biri olması durumunda, bunu paylaşmak istedim. Tanrım, keşke burada olsaydılar ve bu kabus sona erseydi. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanları için dua ediyorum. Lütfen sizler de herkes için dua etmeye devam edin."
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Galatasaray'a kayyum atanacak mı?
Ünlü futbolcu, top toplayıcı çocuğu tekmeledi
Efsane futbolcu depresyona girdi
F.Bahçe’den Nihat Özdemir'e çağrı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
İşte Fatih Terim'in şampiyonluk favorisi
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Fenerbahçe derneklerinden Nihat Özdemir'e flaş çağrı
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Liverpool'un yıldızına dev teklif! 90 milyon euro...
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum