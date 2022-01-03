Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz