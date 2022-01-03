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Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

03.01.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Saray ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:27

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