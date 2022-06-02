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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

02.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, yaptığı açıklamada, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Şeyma'mı, ciğerimi verin. Evlatlarımızı istiyoruz. Bizleri yıldıramazsınız, bizleri yıkamazsınız. Hakkımız olan evlatlarımızı sizlere bırakmayacağız. Siz vatan hainisiniz. Çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, bizim çocuklarımızı da dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorsunuz. 11 yıldır bu acıyı çekiyorum, Allah sizlere de bu acıyı çektirsin."

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