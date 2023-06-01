YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

01.06.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, evlatlarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Devletin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getiren Sancar, yıllardır kızından haber alamadığını belirtti.

Çocuklarını HDP'den ve PKK'dan istediklerini, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Sancar, "Ben yüreği yanan bir anne olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuklarımızın katillerini bırakmayın. Selahattin Demirtaş cezaevine girdiğinden beri tek bir yaprak dağa gitmedi. Sen cezaevinde her gün çocuklarının sesini duyuyorsun. Sen çocuklarını özlüyorsun da biz özlemiyor muyuz?" diye konuştu.

Eşinin kardeşi için HDP önünde eylem yapan Aynur Arslan ise ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Herkesin evine, yuvasına, anne babasına dönmesini istediklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Eşimin kardeşi 25 yaşındaydı, üniversite okuyordu. Mühendisliği kazanmıştı. Okumuştu, bir yere varmak istiyordu. Kandırdılar götürdüler, eline silah verdiler. Annesi kaçırıldıktan sonra hastalandı, buraya gelemiyor. Biz onlar için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, aynı ülkede yaşıyoruz. Hangimize zincir vurulmuş, yasak koyulmuş. Hepimiz özgürce yaşıyoruz. Allah devletimizi, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı var etsin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandıVan'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdiAntalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmettiEdirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti
Anahtar Kelimeler:
Van Yürüyüş eylem

Van Namaz Vakitleri 1 Haziran Perşembe

İmsak
02:51
Sabah
04:37
Öğle
12:09
İkindi
16:03
Akşam
19:31
Yatsı
21:10

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Perşembe

Aydin eczanesi
Caldiran
Talay eczanesi
Edremit
Çağatay eczanesi
Ozalp
Burak eczanesi
Catak
Şifa eczanesi
Gurpinar
Demir eczanesi
Gevas
Başkale eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.