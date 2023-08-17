Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Menekşe sokakta bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, beşinci yıla girdikleri eylemlerinde her hafta umutla geldiklerini söyledi.

Çocukları için HDP'nin kapısında eylemlerini sürdürdüklerini belirten Sancar, "HDP'liler çocuklarının yüzüne baktıklarında vicdanları hiç mi sızlamıyor? Bu annelerin gözyaşlarını görmüyorlar mı? Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bu kapıdan sonsuza kadar ayrılmayacağız ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Anne babalar olarak çok kararlıyız. HDP sanmasın ki vazgeçeceğiz. Haklı davamızdan vazgeçmeden çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuğu 2015 yılında dağa kaçırılan Saliha Mert de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirerek, "Çocuklarımızı dağa kaçıranların kapılarında bu mücadelemizi bırakmayacağız. Yaşadığımız acının tarifi yok. Oğlumu 17 yaşında kandırılarak bizden çaldılar. Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Bu katillerden çocuğumu istiyorum." dedi.

Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.

