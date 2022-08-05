Vanlı çift kiralık arazide yetiştirdikleri ekinezyayı ilaç firmalarına satacak

MESUT VAROL - Van'ın Edremit ilçesinde Erdal ve Öznur Erdoğan çifti, kiraladıkları 5 dönüm araziye ektikleri tıbbi ve aromatik bitkilerden ekinezyayı ilaç firmaları ve aktarlara satmaya hazırlanıyor.

İlçenin Elmalı Mahallesi'nde bir çocuk sahibi Erdoğan çifti, önceki yıl ziyaret ettikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde ekinezya ile tanıştı.

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan bitki hakkında akademisyenlerden bilgi alan çift, yaşadıkları mahallenin kırsalında yer alan ve kullanılmayan 5 dönüm araziye bu bitkiyi ekmeye karar verdi.

Üniversiteden temin ettikleri fideleri burada toprakla buluşturan çift, iki yıldır özenle baktıkları ve bölgeye tam uyum sağlayan bitkinin ilk hasadı için gün sayıyor. Çift, bu ay ilk hasadı yapacak.

Yılda üç kez hasadı yapılan ekinezyadan yaklaşık bir ton ürün elde etmeyi hedefleyen çift, aromatik ve tıbbi bitkiler arasında yer alan "altın otu"nu da ekerek bahçeyi büyütmeyi planlıyor.

- "Şimdiden birkaç firmadan teklif aldım"

Erdal Erdoğan, AA muhabirine, daha önce ismini bile duymadığı tıbbi bitkinin artık üretimini yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ekinezyayı ilaç firmalarına satacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Piyasası iyi olan bir bitki. Geçen yıl ekimini yaptık, bu yıl da ilk hasadını yapacağız. Her hasatta 300-350 kilogram verim bekliyoruz. Çiçeği kurutulduktan sonra satılıyor. Kilogramı ortalama 180 liradan alıcı buluyor. Şimdiden birkaç firmadan teklif aldım. Bakımı kolay, az su istiyor. Buğday ekseydim bu kadar kazanç elde edemezdim. Bölgede ilk kez üretimini yapıyoruz. Batı illerinde ekinezya lavanta, kekik, melisa yetiştiriliyor da neden bölgemizde yetiştirilmesin."

Eşi ile el ele vererek çalıştıklarını anlatan Öznur Erdoğan ise "Eşime destek olmak için araştırmalar yaptım. İnternetten bitkinin bütün özelliklerini öğrendikten sonra üretimine karar verdik. Ekonomik kazancı yüksek olan bir bitki. El ele vererek bahçemizin bakımını yapıyoruz. Günün bir bölümünü bahçede geçiriyoruz. İlk hasada az bir süre kaldı, heyecanlıyız. Çevremizdekilerden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Birçok insan bize özeniyor, onlara örnek olduk." ifadelerini kullandı.

- "Daha fazla yaygınlaşması için gayret edeceğiz"

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de ekonomik getirisi yüksek ve bölge iklimine uyum sağlayacak bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması için çiftçilere destek olduklarını belirtti.

Aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde çiftçilere eğitimler verdiklerini ifade eden Tunçtürk, şöyle konuştu:

"Burada örnek bir bahçe kuruldu. Ülkemizde son zamanlarda tanınmaya başlayan bir bitki. Ekinezya A, B2, C ve E vitaminleri bakımından çok değerli bileşenler içeriyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bunun için birçok ilaçta kullanılıyor. Avrupa'da ekinezya kullanılan 200'e yakın ilaç var. Farklı ürünler var. Ülkemizde gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, romatizma, yanık, yaralanmalar ve vücuttaki iltihapların giderilmesinde kullanılıyor. Son yıllarda değeri yükselen ve ekim alanları genişleyen bir bitki. Burada uzun soluklu çalışmamızın meyvesini görmek bizi mutlu ediyor. Bölge çiftçilerine bu bitkinin yetiştirilmesini tavsiye diyoruz."

