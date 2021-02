Vanlı iş adamı Akkuş’tan örnek davranış

Vanlı hayırsever iş adamı Mehmet Emin Akkuş tarafından Hakkari’deki engelliler derneklerine tablet ve malzeme desteği yapıldı.

Yardım dağıtım törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve iş adamı Akkuş katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Bedensel Engelliler Derneği ve Koordinasyon Merkezi önünde Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükrüye Tatlı, Berçelan İşitme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Molaosmanoğlu ve engellilerle sohbet ederek 8 tableti engellilerin çocuklarına dağıtırken, diğer malzemeler ise ilgililere teslim etti.

Akbıyık, engellilere her zaman ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, hayatın her alanında var olmalarını sağlamak için çaba harcadıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Hayırsever iş adamı Mehmet Emin Bey ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcımız Şükrü Bey’in getirdiği malzemeleri engellilerimize takdim ettik. Bu malzemeler içinde tabletler, dezenfektan, medikal tıbbi malzemeler var. Buranın bir yıllık tüm giderlerini de karşılayacaklar. Özellikle Sümbül Engelliler Basketbol Kulübünün ihtiyaçlarının giderilmesinde de destek olacaklar. Engellilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Valilik olarak da her türlü desteği veriyoruz. Onların istihdamına yönelik de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile bir proje hazırladık. Şu anda projemize başladık ve kent merkezi ile Yüksekova’da 100’e yakın engellimizi istihdam edeceğiz" dedi.

Vali Akbıyık, iş adamına kilim ve radyo hediye etti.

Başkan Keskin de desteklerinden dolayı Vali Akbıyık ve iş adamı Akkuş’a teşekkür etti.