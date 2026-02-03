SPOR

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante ve kulübüyle her konuda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da transferin bitimine oldukça kısa bir süre kala transferi tamamlamak için evrakları sisteme yüklerken, başına olmayacak şeyler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu
Burak Kavuncu
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran dün gece Kocaelispor deplasmanından 3 puan ile dönülmesinin ardından Fransız yıldız Kante için her türlü seferberliği yaptı. Sarı-lacivertli yönetim transferi bitirmek için , N’Golo Kanté'ye ait belgeleri FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne yükledi ve onay bekliyor.

OLMAYACAK OLDU!

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe belgeleri sisteme yükleyecekken sistem çöktü. Bu yüzden Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için gerekli evrakları sunmakta gecikti.

Suudi Arabistan ek süre verdi. Belgeler sisteme yüklendi şu an onay bekleniyor. Al-Ittihad ise En-Nesyri için evrakların tamamlanmasını beklerken, iki kulüp transferleri tamamlamak adına federasyondan ek süre aldı!

CİDDE'DE GİZLİCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN BİLE GEÇTİ...

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu 2

Transfer sürecini hızlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, prosedürleri beklemeden harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sağlık kontrolünden geçirdi. Oyuncunun sağlık durumunda herhangi bir pürüze rastlanmadığı belirtildi.

UÇAK AYARLANIYOR!

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu 3

Fenerbahçe, Al Ittihad ve oyuncular (Kante, En-Nesyri) arasındaki tüm anlaşmalar tamam. Transferlerin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nin (SPL) onayı gerekiyordu. Kante'nin sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, Riyad'dan onayı aldı ve transferi noktaladı. N’Golo Kante’nin şu anda seyahat planlaması planlaması yapılıyor. Ayrıca En-Nesyri, Fenerbahçe ile son maçına çıktı ve artık Al-Ittihad’in oyuncusu olacak.

SİSTEMİN ÇARKLARI ŞÖYLE...

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu 4

Karim Benzema: Al Ittihad'dan ayrılıp şampiyonluk adayı Al Hilal'e imza atacak.

Youssef En-Nesyri: Benzema'nın boşluğunu doldurmak için Fenerbahçe'den Al Ittihad'a gidecek. En-Nesyri teklifi kabul etse de sözleşmelerde sisteme yükleme aşamasında eksik evrak olduğu belirtildi.

N'Golo Kante: Bu takasın karşılığında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye gelecek. Transfer için sarı-lacivertlilerin 4-5 milyon euro cebinden para vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştıFenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldıMilli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
transfer Karim Benzema son dakika fenerbahçe son dakika transfer haberi fenerbahçe Youssef En-Nesyri N'Golo Kante
