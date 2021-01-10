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Vanlı iş adamı Gökçenay’dan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Vanlı iş adamı Gökçenay’dan Gazeteciler Günü mesajı

Vanlı iş adamı ve Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiği günümüzde, hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir.

Vanlı iş adamı ve Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiği günümüzde, hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Bu anlamda toplumun gözü, kulağı ve dili olan, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, kentin ve halkın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:11
Yatsı
18:33

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Karaman Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
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