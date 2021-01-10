Vanlı iş adamı Gökçenay’dan Gazeteciler Günü mesajı

Vanlı iş adamı ve Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiği günümüzde, hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Bu anlamda toplumun gözü, kulağı ve dili olan, evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, kentin ve halkın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.



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