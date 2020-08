Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor

“İran ve Irak’dan da çok talepler geldi”

İran ve Irak gibi ülkelerden civciv talebinin çok yoğun olduğunu dile getiren Kasap, “Yaklaşık bir yıldır civciv üretimine de geçtik. Mevsimin elverişli olmasına bağlı olarak civcivlerimiz kısa sürede çok güzel gelişiyor. Bu civcivleri de birçok ilimize göndermeye başladık. İran ve Irak’dan da çok talepler geldi. Ancak altyapımız şu an buna müsait olmadığı için yeterince cevap veremedik. Bu kapsamda yüzde 10-20 civarında bir civciv üretimimiz oldu” diye konuştu.

“Bölge kaz yetiştiriciliği açısından elverişli”

Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda oldukça elverişli bir iklime sahip olduğunu ve meraklı olanların kaz çiftliği işine girmesini tavsiye eden Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanları bu işe yönlendirip ucuz et yedirmeyi amaçlıyoruz. Şu an civcivin tanesi 30 liradır. Bunu alıp beslenildiği zaman bu civciv 5 ay içerisinde 5 kiloya yakın et veren bir kaza dönüşüyor. Böylece ucuz ve kaliteli et yenilecek. Bu yüzden insanların bu işe yönelmesini istiyorum.”