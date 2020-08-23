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Van’sa su baskınları, çok sayıda hayvan telef oldu

VAN HABERLERİ  | 23.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurdan dolayı çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.Saray ilçesine bağlı Kazlıgöl Mahallesi’nde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yağı nedeni ile mahalle sular altına kaldı.

Van’ın Saray ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmurdan dolayı çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.
Saray ilçesine bağlı Kazlıgöl Mahallesi’nde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yağı nedeni ile mahalle sular altına kaldı. Su altına kalan mahallede çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş jayvan telefon olurken, çok sayıda odunluk, kiler, kışlık yakacak, 1 ahır ve yonca tarlası zarar gördü. Olayla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, Saray Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

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