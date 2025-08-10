SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Vanspor, Boluspor Deplasmanında Güldü: Sezona Muhteşem Başlangıç!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Beş gollü maçta Vanspor'un galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi.

Vanspor, Boluspor Deplasmanında Güldü: Sezona Muhteşem Başlangıç!

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta: Vanspor, Boluspor'u Son Dakika Golüyle Devirdi

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı Boluspor - Vanspor karşılaşmasıyla doruğa ulaştı. İstanbul Olimpiyat Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Vanspor, ev sahibi Boluspor'u 3-2 mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Karşılaşma, baştan sona heyecan dolu anlara sahne olurken, Vanspor'un galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi.

VANSPOR DEVREYE UMUTLU GİRDİ!

Vanspor, Boluspor Deplasmanında Güldü: Sezona Muhteşem Başlangıç! 1

Maça hızlı başlayan Boluspor, 6. dakikada Doğan Can Davas ve 21. dakikada Akanbi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Vanspor, pes etmeyerek oyuna ortak olmaya çalıştı. İlk yarının 41. dakikasında Bolusporlu Naby Oulrare'nin kendi kalesine attığı gol, Vanspor'u umutlandırdı ve devre arasına 2-1'lik skorla girildi.

İkinci yarıda Vanspor, baskısını artırarak beraberlik golünü aramaya başladı. 79. dakikada Anestis sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Maçın son anları nefesleri keserken, Vanspor'un aradığı gol 90+1. dakikada Jefferson'dan geldi. Jefferson'un golüyle Vanspor 3-2 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Maç öncesinde Boluspor cephesinde endişeli bir hava hakimdi. Teknik Direktör Mustafa Er, takımın hem sayısal hem de fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde olduğunu belirtmişti. Sezon hazırlıklarına geç başlanması ve takıma yeni katılan oyuncuların uyum süreci, Boluspor'u olumsuz etkilediği gözlemlendi. Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maç öncesinde yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulamıştı. Takımının deplasmanda gösterdiği mücadele ve son dakikaya kadar pes etmemesi, Kutlu'nun bu isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Vanspor, Boluspor deplasmanında aldığı bu galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaparken, Boluspor ise sezona mağlubiyetle başladı. Boluspor'un önümüzdeki haftalarda toparlanması ve uyum sorununu aşması bekleniyor. Vanspor ise bu galibiyetin verdiği özgüvenle yoluna devam edecek gibi görünüyor. Maç, TFF 1. Lig'in bu sezon da heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe, Çaykur Rizespor'u rahat geçti!Göztepe, Çaykur Rizespor'u rahat geçti!
Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdüFenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü
Anahtar Kelimeler:
Boluspor Vanspor 1.lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

Volkan Demirel'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.