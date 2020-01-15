VAR iptal etti, Fatih Terim sinirlendi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın son dakikalarında VAR ile iptal edilen gollerine sinirlendi ve soyunma odasına gitti.
Sarı-kırmızılı takım, 90+2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem Büyük'ün pasında Emre Mor ile golü buldu. Rizespor'lu futbolcular, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya golden önce faul olduğu konusunda itirazlarda bulundu. Kontrol için kenara çağırılan Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün golden önce faul yaptığına kanaat getirdi ve golü iptal etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Halis Özkahya'nın golü iptal etmesine sinirlendi ve soyunma odasına gitti. Sarı-kırmızılı futbolcular da karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.
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