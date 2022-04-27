'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Ülkühan Yılmaz, katıldığı Var mısın Yok musun yarışması ile 2009'da 500 bin TL'nin sahibi olmuştu. Yarışmaya katıldığı dönemde 30 yaşında olan Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı.

ÜLKÜHAN YILMAZ'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Ülkühan Yılmaz, Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin TL kalmıştı.

"Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek kutusunu açtıran Ülkühan Yılmaz 500 bin TL'nin sahibi olmuştu. Beynindeki tümör nedeniyle 2 defa çok ciddi ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, 10 çocuklu fakir bir aileden geldiğini, parayı 9 kardeşi arasında bölüştüreceğini söylemişti.

43 yaşındaki Ülkühan Yılmaz'ı şimdilerde tanımak bir hayli güç.

Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Ülkühan Yılmaz, yıllar içerisinde epey değişmiş.

İşte Ülkühan Yılmaz'ın Instagram fotoğrafları...





