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'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

27.04.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran "Var mısın Yok musun?" yarışması Acun Ilıcalı'nın sunumuyla üç sezon yayınlanmıştı. Programa 130 defa başvuran Ülkühan Yılmaz, büyük ödül 500 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Ülkü Yılmaz'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Ülkühan Yılmaz, katıldığı Var mısın Yok musun yarışması ile 2009'da 500 bin TL'nin sahibi olmuştu. Yarışmaya katıldığı dönemde 30 yaşında olan Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı.

ÜLKÜHAN YILMAZ'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Ülkühan Yılmaz, Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin TL kalmıştı.

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

"Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek kutusunu açtıran Ülkühan Yılmaz 500 bin TL'nin sahibi olmuştu. Beynindeki tümör nedeniyle 2 defa çok ciddi ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, 10 çocuklu fakir bir aileden geldiğini, parayı 9 kardeşi arasında bölüştüreceğini söylemişti.

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

43 yaşındaki Ülkühan Yılmaz'ı şimdilerde tanımak bir hayli güç.

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Ülkühan Yılmaz, yıllar içerisinde epey değişmiş.

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

İşte Ülkühan Yılmaz'ın Instagram fotoğrafları...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! Ülkühan Yılmaz'ın son halini görenler tanıyamadı

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Acun Ilıcalı
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