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'VAR' Sistemiyle ilgili olay gelişme! 9 kulüp resmi başvuruyu yaptı

02.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada uygulnan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi son yıllarda futbolun en çok konuşulan paydası haline gelmişti. Faydalı olup olmadığı henüz belirlenemeyen sistemle ilgili Avrupa'dan 9 kulüp flaş bir başvuruda bulundu.

'VAR' Sistemiyle ilgili olay gelişme! 9 kulüp resmi başvuruyu yaptı

Futbol dünyasına 2016 yılında giren ve tartışmalı pozisyonların önüne geçmek için ortaya çıkan VAR sistemiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Türkiye ve dünya futbolunda VAR'ın ilk başladığı günden bu yana tartışılması hiç bitmedi. Avrupa'dan 9 kulüp VAR'ın iptali için başvuruda bulundu.

DOKUZ KULÜP RESMEN BAŞVURDU

VAR

Avrupa'nın önemli ülkelerinden İsveç'te dokuz büyük kulüp İsveç Futbol Federasyonu'na VAR'ın kaldırılması ile ilgili olarak resmen başvuru yaptı. İsveç Federasyonunun buna ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

var-sistemi-turkiyeye-ilk-ne-zaman-geldi

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson, SVT Sport'a konuyla ilgili olarak, "Şimdi ya da gelecekte alacağımız kararlarda kulüplerin görüşlerini dikkate alacağız" diye konuştu.


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