Vasiyeti yerine getirildi! Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen paylaştı

80'li yılların sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ani ölümü eşi Nermin Bezmen'i yıktı. Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıklamıştı.

Usta oyuncu Tolga Savacı, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı. 60 yaşında vefat eden usta oyuncu sevenlerini hüzne boğdu. Tolga Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Nermin Bezmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım sevdiceğim Tolga'cığımın Yaradan'a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga'cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!"







