VASKİ’den korona virüs tedbirleri

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle koruyucu tulum ve maskeyle görev yapıyor.

VASKİ Genel Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler tek kullanımlık tulum ve maske kullanarak, hem kendilerinin hem de vatandaşın sağlığını koruyor. VASKİ ana bina başta olmak üzere makine ikmal garajı ve diğer tüm birimlerde olduğu gibi sahada da korona virüsle ilgili tedbirlerini sıklaştırdı. Sahada görev yapan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerinin sağlığı için gereken çalışmaları başlatan VASKİ, çalışanlarına tek kullanımlık koruyucu tulum ve maske dağıttı. Bu tulum ve maskelerle çalışmalarını yürüten ekiplerin rahat ve güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri sağlanıyor.

