"Vatan-Bayrak" temalı canlı heykel gösterisinde rekor denemesi

Malatya'da Altın Kayısı Sanat Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan-Bayrak" temalı canlı heykel gösterisi yaptı.

Soykan Parkı'nda kurulan stant önünde gerçekleştirilen gösteride, topluluk kurucusu İbrahim Şahin Uyumaz, elinde Türk bayrağı olan bir askeri canlandırdı.

Metalik boyalı askeri kıyafetli Uyumaz'ın gösterisi, vatandaşlardan alkış aldı.

Uyumaz, gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Doğu Anadolu Bölgesi'nde "ilk defa" yapılan canlı heykel sokak sanatıyla Malatya halkını buluşturmak olduğunu söyledi.

Canlı heykelin, yüz el ve giysilerinin farklı tekniklerle boyandıktan sonra sabit durduğunu, insanların tepki göstermesi halinde onlara karşılık verdiğini anlatan Uyumaz, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Bayramı olduğu için bir askeri canlandırmak istedik. Askerin elinde Türk bayrağı var. Bizim bugünkü temamız da zaten 'Vatan ve Bayrak'tı. Bugün bir rekor denemesi yapacağız. 24 saatin üstüne çıktığımız takdirde ilerleyen günlerde 10 Kasım'da onun rekorunu kırmaya çalışacağız. Türkiye canlı heykel çalışması 24 saat, biz onun üstüne çıkmaya çalışacağız. Bütün Malatya halkını bekliyoruz. Bugün 29 Ekim, gün boyu buradayız. Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak böylesine anlamlı bir etkinlik yaptığımız için ve böylesine anlamlı bir günde etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz için biz de heyecanlıyız. Halkımızın da yüksek ilgisi var."



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