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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mardin'de "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

03.09.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mardin'de "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

MARDİN (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Perinçek, elektrik şirketinin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde çiftçilerle bir araya geldiklerini belirten Perinçek, "Elektrik üretim ve dağıtım bir kamu görevidir, devlet görevidir ve kamulaştırılmalıdır. Çiftçiyi ayakta tutacağız, kırmayacağız, incitmeyeceğiz, yaşatacağız. Bu memleketin efendisi çiftçidir." dedi.

Perinçek, "Büyük bir medeniyet kuracağız, Türkiye olarak Asya'dan yükselen yeni medeniyete hep birlikte omuz vereceğiz. Türkiye'nin önü açıktır, bahtı açıktır. Mardin'in, Konya'nın, İzmit'in, Kırklareli'nin, Yozgat'ın, Trabzon'un, Samsun'un bahtı açıktır. O açık bahtı, o açık ufku el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

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