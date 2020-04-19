YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Vatandaş evde kaldı, Altındağ Belediyesi yardıma koştu

Vatandaş evde kaldı, Altındağ Belediyesi yardıma koştu

ANKARA HABERLERİ  | 19.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan Altındağlı vatandaşların yardımına Altındağ Belediyesi koştu.Altındağ Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine Altındağlı vatandaşların yardımına koştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan Altındağlı vatandaşların yardımına Altındağ Belediyesi koştu.
Altındağ Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine Altındağlı vatandaşların yardımına koştu. Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşların ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Belediye ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için 500 kilogram mama dağıttı.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla ilçenin dört bir köşesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber olan belediye ekipleri, vatandaşlardan tam not aldı. Balcı, “Altındağlı vatandaşlarımıza günler öncesinden ‘Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz’ dedik, onları evde kalmaları için teşvik ettik. Eylem planımızı da günler öncesinden hazırladık. Ekiplerimiz Altındağlı vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için bize ihtiyaç duyulan her yere yardım elimizi uzattık. Ekiplerimiz büyüklerimizin alışveriş gereksinimi için yardıma koştu. Acil ihtiyacı olanlar için ekiplerimiz hemen devreye girdi. Altındağ’da hiç kimsenin, kendini yalnız ve kimsesiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

“Hayvan dostlarımızı beslemeyi de ihmal etmedik”
Altındağ Belediyesinin sevgi dolu yardım elinin sadece vatandaşlara değil, sokak hayvanlarına da uzandığını söyleyen Balcı, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadık. Hayvanlar da bizim dostlarımız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulması çok zor. Bu nedenle ekiplerimiz gün boyu ilçemizin belli alanlarına 500 kilogram mama dağıttı. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

"Zabıta görev başında"
Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin alınan tedbir kararlarına ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için daima görev başında olduğunu sözlerine ekleyen Balcı, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:58
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:38
Yatsı
21:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Ada Eczanesi
Cankaya
Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Koza Sağlık Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Salkım Söğüt Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

(özel Haber) Duyan Kalpler Engel Tanımadı

(özel Haber) Duyan Kalpler Engel Tanımadı

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

Kılıçdaroğlu Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.